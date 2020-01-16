Машина скорой помощи и такси попали в аварию в Петербурге

Машина скорой помощи и такси столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.

Корреспондент издания сообщил с места событий, что ДТП произошло на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева. По данным портала, в такси находилась семья с четырехлетней дочерью.

«Фонтанка» со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти отмечает, что в результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка легкового автомобиля. По данным ведомства, у нее травмы средней степени тяжести.

Издание также опубликовало видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что у машины скорой помощи осталась вмятина на боку. На легковом автомобиле видна наклейка «Яндекс.Такси». У машины повреждена передняя часть.