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Машина скорой помощи и такси попали в аварию в Петербурге

Машина скорой помощи и такси столкнулись в Санкт-Петербурге. Об этом пишет портал 78.ru.

Корреспондент издания сообщил с места событий, что ДТП произошло на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева. По данным портала, в такси находилась семья с четырехлетней дочерью.

«Фонтанка» со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти отмечает, что в результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка легкового автомобиля. По данным ведомства, у нее травмы средней степени тяжести.

Издание также опубликовало видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что у машины скорой помощи осталась вмятина на боку. На легковом автомобиле видна наклейка «Яндекс.Такси». У машины повреждена передняя часть.

В сентябре 2019 года автомобиль ВАЗ столкнулся с машиной скорой помощи в Ленобласти. В результате пострадали пять человек, среди которых оказались два фельдшера и пациент.

Теги: Петербург, ДТП, скорая помощь
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