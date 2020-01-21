Кремль увидел отличие сути встречи Путина с Джонсоном от сообщения о ней

Содержание встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отличается от официальных заявлений британского правительства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать», — сказал Песков.

Он отметил, что встреча носила элементы примирительного настроения, была лаконичной и конструктивной.

Во время перерыва в международной конференции по Ливии в Берлине 19 января Путин провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. На встречах обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы, среди которых была и ситуация в Ливии.

После встречи Джонсона и Путина офис британского премьер-министра опубликовал сообщение о ней. В нем говорится, что в ходе этого контакта Джонсон заявил президенту России, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, остается неизменной. Джонсон, согласно сообщению, также назвал безрассудством «попытку убийства невинных людей на британской земле». В сообщении также сказано, что британский премьер-министр указал на то, что отношения между Москвой и Лондоном не нормализуются, пока Россия не прекратит «дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам».