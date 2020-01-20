СМИ узнали о «минировании» всех станций метро и почти сотни школ в Москве

В Москве проверяют все станции метрополитена, почти сотню школ и детсадов после получения сообщений о минировании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступили звонки об угрозах взрыва в 85 школах, 16 детских садах и 20 торговых центрах», — рассказал собеседник «РИА Новости». По данным собеседника ТАСС, речь идет о минировании 110 школ и детских садов.

Также ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что, помимо станций метро, образовательных учреждений и торговых центров, сообщения о минировании также поступают в больницы и суды столицы. По данным источника агентства, в целях безопасности на время проведения проверки были эвакуированы более 10 тыс. человек.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы добавил, что сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка» также проверяют после угрозы взрыва. РБК обратился за комментариями в X5 Retail Group и «Магнит».