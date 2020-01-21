СК в Якутии завел дело после нападения стаи собак на ребенка

В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Инцидент произошел в городе Ленске, расположенном в 800 км от столицы республики, днем 20 января. Первоклассник возвращался домой из школы, когда на проезжей части улицы Чернышевского на него напала стая из 12–15 собак.

Животные повалили мальчика на землю и начали его кусать. Ребенка спас проезжавший мимо мужчина, который смог разогнать собак и доставить школьника в больницу.

Медики диагностировали у мальчика множественные укушенные раны головы, тела и конечностей. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, но отмечают, что угрозы жизни ребенка сейчас нет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).