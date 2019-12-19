В Ивановской области перевернулся перевозивший школьников автобус

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ивановской области

В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет и перевернулся. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В салоне автобуса было десять детей и сопровождающие, которые ехали из деревни Бутово в школу. По предварительной информации, никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.

Авария произошла в Комсомольском районе около деревни Селезнево на трассе Бутово — Седельницы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус развернуло, после чего он съехал в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Детей отправили в школу на другом автобусе.