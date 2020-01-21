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Столтенберг сообщил о способном заглянуть вглубь России беспилотнике НАТО

Новые беспилотники НАТО Global Hawk способны следить за происходящим на территории России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг норвежскому изданию Verdens Gang.

По словам Столтенберга, американские Global Hawk предоставляют НАТО уникальное преимущество, так как ни Россия, ни Китай не обладают такими технологиями. «Соединенные Штаты — единственная страна, где есть что-то подобное», — сказал Столтенберг.

Всего НАТО закупило пять новых американских Global Hawk. Два беспилотника сейчас проходят испытания на военной базе на итальянском острове Сицилия. Еще три аппарата прибудут в Италию в течение года. Ожидается, что Global Hawk поступят на вооружение альянса к 2022 году.

Столтенберг отметил, что беспилотники могут летать по 30 часов без заправки. С высоты 18 км их радар и датчики предают четкие изображения того, что происходит на земле в радиусе 200 км. По словам генсека НАТО, Global Hawk может преодолеть расстояние от сицилийской военной базы до севера Норвегии за несколько часов.

В конце декабря американский беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провел у границ Крыма разведывательный полет. Он вылетел с базы НАТО на Сицилии, а затем провел мониторинг вдоль линии разграничения в Донбассе и пролетел вдоль Черноморского побережья.

Теги: Йенс Столтенберг, беспилотники, НАТО
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