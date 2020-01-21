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Эксперты предложили ввести понятие педагогической тайны

В России предложили ввести понятие педагогической тайны, то есть запретить воспитателям и учителям разглашать диагнозы или особенности развития ребенка без согласия родителей. С такой инициативой выступила рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства, передает газета «Известия».

Введение понятия педагогической тайны поможет защитить детей с особенностями развития от травли со стороны одноклассников и учителей, отметила руководитель группы, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева. Помимо этого, родители не будут бояться сообщать педагогам о диагнозе ребенка, что позволит учителям быстрее наладить с ним контакт, а также помочь при необходимости или вызвать врача, пояснила она.

С предложением ввести понятие педагогической тайны Батышева, по ее словам, выступила в Госдуме в 2016 году. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, встретившаяся тогда с ней, отметила необходимость решить спорный вопрос. С одной стороны, учитель должен знать, какие меры принять при ухудшении состояния ребенка, с другой — родители имеют право решать, разглашать ли диагноз ребенка, пояснила омбудсмен.

Согласно статистике, в 2019 году в России насчитывалось 670 тыс. детей с инвалидностью. Около четверти из них (24,3%) страдают психическими и поведенческими расстройствами, 23,2% имеют болезни нервной системы, 17,7% — врожденные аномалии развития, приводит данные издание.

Теги: педагогическая тайна, учителя, дети
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