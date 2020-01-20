Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби. Об этом РБК сообщил источник в дипмиссии.

«Посольство проверяет обстоятельства случившегося», — сказал он. Об этом же РЕН ТВ сообщил заведующий консульским отделом посольства Рамиль Бикмуллин.

По словам адвоката Гуфа Сергея Жорина, последний раз он общался с ним около пары дней назад: тогда рэпер находился в Таиланде и сообщил, что собирается вернуться. «О задержании знаю только из СМИ. Но я знаю, что вместе с ним вылетали еще несколько наших общих знакомых. Если бы были какие-то серьезные проблемы, они бы со мной связались. Но никто не связывался. Я думаю, что ничего серьезного нет», — заявил РБК Жорин.

Представитель Гуфа Эдгар отказался обсуждать появившиеся сообщения. «Мы не даем комментариев», — сказал он РБК.

Ранее портал Super сообщил, что Долматова задержали в аэропорту Абу-Даби. Источника информации портал не раскрыл. По данным ресурса, рэпер устроил дебош в самолете, следовавшем из Таиланда в Россию, и во время пересадки в Эмиратах Гуфа доставили в отделение полиции.