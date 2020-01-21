СМИ сообщили о семи погибших при взрыве на свадьбе в Судане

В столице Судана Хартуме произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, еще 25 пострадали, сообщили портал Baj News и телеканал Al Arabiya.

По их данным, могло подорваться самодельное взрывное устройство. Взрыв в районе Эш-Шегля произошел в одном из жилых домов, где в это время проходила свадебная церемония, сообщил портал.

18 января в Сомали взорвался заминированный автомобиль: машина врезалась в здание, где обедали местная полиция и турецкие инженеры, которые помогают стране со строительством дорог.