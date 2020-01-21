В ДНР пригрозили ответить Киеву «тотальным усмирением»

В ДНР готовы ответить «тотальным усмирением» на любую попытку наступления со стороны украинских силовиков, поскольку знают, чего ждать от Киева, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает «РИА Новости».

Так он ответил на заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем, чего можно ожидать, и готовы к любым глупостям со стороны Украины», — заявил он, добавив, что любая массированная атака со стороны украинских силовиков закончится для них «тотальным усмирением».

По словам Бердичевского, украинская сторона в лице Кривоноса вновь продемонстрировала отсутствие у Киева миролюбия и способности договариваться.

Кривонос ранее заявил, что Киев должен быть готов к «освобождению» Донбасса силой. Операция для возвращения региона может быть проведена после соответствующего усиления армии и ослабления России до такой степени, что она перестанет поддерживать ополченцев, отметил он.