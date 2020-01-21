Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 20 янв, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 20 янв, 12:29
Рэпер Гуф опроверг сообщения о своем задержании в Абу-Даби Общество, 02:20 СМИ сообщили о семи погибших при взрыве на свадьбе в Судане Общество, 01:55 Guardian назвала нового лидера ИГ Политика, 01:44 Журналист оценил заработок Макгрегора в $2 млн в секунду Спорт, 01:35 В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США Политика, 01:22 CEO Alphabet предложил ввести новые правила для искусственного интеллекта Технологии и медиа, 00:58 В ДНР пригрозили ответить Киеву «тотальным усмирением» Политика, 00:57 Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных Общество, 00:36 В Новосибирске загорелся крематорий Общество, 00:17 Путин внес в Думу проект поправок в Конституцию Политика, 00:13 МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП Экономика, 00:10 Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства Финансы, 00:01 Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины Политика, 20 янв, 23:57 СМИ узнали об аресте во Франции семи подозреваемых в подготовке теракта Общество, 20 янв, 23:48
Политика ,  
0 

В ДНР пригрозили ответить Киеву «тотальным усмирением»

В ДНР готовы ответить «тотальным усмирением» на любую попытку наступления со стороны украинских силовиков, поскольку знают, чего ждать от Киева, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает «РИА Новости».

Так он ответил на заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем, чего можно ожидать, и готовы к любым глупостям со стороны Украины», — заявил он, добавив, что любая массированная атака со стороны украинских силовиков закончится для них «тотальным усмирением».

По словам Бердичевского, украинская сторона в лице Кривоноса вновь продемонстрировала отсутствие у Киева миролюбия и способности договариваться.

Кривонос ранее заявил, что Киев должен быть готов к «освобождению» Донбасса силой. Операция для возвращения региона может быть проведена после соответствующего усиления армии и ослабления России до такой степени, что она перестанет поддерживать ополченцев, отметил он.

Теги: ДНР, Украина
Материалы по теме
На Украине назвали условие проведения выборов в Донбассе
Политика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Общество
СК возбудил дело из-за ранения мирного жителя при обстреле в ДНР
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter