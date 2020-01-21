Общество , 21 янв, 00:17
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В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Крематорий загорелся поздним вечером. Пожарным удалось локализовать возгорание в течение около 40 минут. По их данным, угрозы распространения огня нет. Площадь пожара составила около 300 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС, передает «Новосибирск онлайн».
Накануне в Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой. Огонь охватил 7,2 тыс. кв. м, спасатели организовали два участка тушения. Пожар удалось потушить более чем через десять часов.