В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: "Инцидент" / vk.com

Крематорий загорелся поздним вечером. Пожарным удалось локализовать возгорание в течение около 40 минут. По их данным, угрозы распространения огня нет. Площадь пожара составила около 300 кв. м, сообщили в региональном главке МЧС, передает «Новосибирск онлайн».

Накануне в Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой. Огонь охватил 7,2 тыс. кв. м, спасатели организовали два участка тушения. Пожар удалось потушить более чем через десять часов.