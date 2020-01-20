ЕС разработает новые санкции против Турции из-за бурения шельфа у Кипра

Совет ЕС подготовит новые санкции против физических и юридических лиц Турции, которые занимаются незаконным бурением шельфа у побережья Кипра. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, в ходе конференции страны ЕС обсудили очередное бурение Турции в Средиземноморье и согласились поручить Совету ЕС как можно скорее внести в черный список ответственных за незаконное бурение. О конкретных сроках введения санкций Боррель не сообщил.

Ранее Евросоюз уже ввел против Турции пакет ограничительных мер в знак протеста против действий страны у побережья Кипра. Страны ЕС решили ограничить финансовую помощь Турции и приостановить переговоры о новом соглашении о воздушных перевозках. Кроме того, в ЕС пообещали расширить санкции, если Турция продолжит незаконное бурение на кипрском шельфе.

Турция занимается разработкой месторождений в Восточном Средиземноморье. Турецкие власти утверждают, что получили лицензию на работы от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).