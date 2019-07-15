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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,35%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Amazon $2 370 (+17,55%) прогноз Societe Generale к 08.04.20
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Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции
Ограничения объясняются желанием защитить Кипр. В Брюсселе считают, что Анкара незаконно занимается бурением шельфа возле восточного побережья острова
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции. Тем самым Анкару решено наказать за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Министр по европейским делам Германии Михаэль Рот назвал действия Турции неприемлемыми и провокационными. По его словам, страны ЕС решили поддержать Кипр.

В соответствии с достигнутыми договоренностями страны Евросоюза ограничат финансовую помощь Турции, а также приостановят переговоры с Анкарой касательно нового соглашения о воздушных перевозках. Также главы внешнеполитических ведомств стран ЕС заявили, что Турцию ждут новые санкции в том случае, если она продолжит незаконные работы на кипрском шельфе, сообщало ранее агентство Reuters.

В 2014–2020 годах ЕС намеревался передать Турции около $5 млрд на проведение реформ, различные проекты в области сельского хозяйства. Однако уже в прошлом году финансирование было урезано, что объяснялось нарушением прав человека в Турции и нежеланием президента Реджепа Тайипа Эрдогана укреплять связи с Евросоюзом.

При этом в Брюсселе отказались от более жестких ограничений, как предлагало правительство Кипра. Объясняется это тем, что ЕС рассчитывает на продолжение сотрудничества с Турцией в области энергетики, борьбы с терроризмом и нелегальными мигрантами.

Турция разрабатывает газовые месторождения в Восточном Средиземноморье, недалеко от побережья острова Кипр. В Анкаре свою правоту объясняют тем, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

В ЕС эту лицензию не признают. На Кипре ТРСК считают территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция остается единственным государством в мире, признающим независимость Северного Кипра.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Кипр, Санкции
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