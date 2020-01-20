Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него
Сторона защиты президента США Дональда Трампа призвала сенат отклонить обвинения по импичменту главы государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заключение адвокатов перед началом процесса в сенате.
«Сенат должен немедленно отклонить эти недостоверные статьи об импичменте и оправдать президента», — говорится в документе.
По утверждению защиты, теория демократов из палаты представителей о «злоупотреблении властью» провалилась, поскольку она не говорит о каком-либо нарушении закона. Согласно документу адвокаты считают, что Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, призывая президента Украины Владимира Зеленского инициировать антикоррупционное расследование в отношение Хантера Байдена.
В сентябре прошлого года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси инициировала процедуру импичмента Трампа. Поводом для этого стала опубликованная в СМИ информация о том, что американский президент в телефонном разговоре с Зеленским призвал его возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на президентских выборах 2020 года. Позднее решение об объявлении импичмента было поддержано демократами палаты представителей, которые составляют большинство в этом органе власти.