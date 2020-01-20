В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин

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В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабине, в рамках тестирования комплекса в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом сообщается на сайте «Ростелекома».

Согласно сообщению, пользователи сдали биометрические данные в криптобиокабинах и получили заграничные паспорта нового поколения.

Внедрение нового комплекса позволит ускорить процесс получения документа, отметили в «Ростелекоме». Пользователь должен подать заявление на портале госуслуг или МФЦ, получить индивидуальный штрихкод, который потом нужно будет отсканировать в криптобиокабине.

Следуя голосовым инструкциям, заявитель также самостоятельно отсканирует отпечатки пальцев и сделает цифровое фото и скан разворота российского паспорта. После этого все полученные данные поступят в систему «МИР», пройдут проверку и отправятся на фабрику Гознака для изготовления документа. Получить загранпаспорт можно будет в МФЦ.

Впервые программно-технический комплекс «Криптобиокабина» для сбора и регистрации биометрических данных представил входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» в июле 2018 года.