ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,52 62,75 EUR Нал. 74,36 73,39 USD Бирж. 63,14 -0,10 EUR Бирж. 73,85 +0,19 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6581,10 -124,00 IMOEX 2333,87 +1,29% RTSI 1164,40 +1,47% Brent 77,54 -0,60% DJIA 24205,71 +0,13% Nasdaq 7514,90 +0,16%
«Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта
Лента новостей
США ответили Ирану на угрозы перекрыть поставки нефти в Персидском заливе 17:57, Политика Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе 17:57, Политика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:51, РБК и Schneider Electric Google объяснил выдачу поисковыми системами документов пользователей 17:49, Технологии и медиа Захарова назвала давлением задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия 17:44, Политика Глава Ростуризма назвал сроки возвращения туристов «Натали Турс» 17:43, Бизнес Футболист сборной России вошел в трансферный список «Валенсии» 17:40, Спорт Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Подмосковье 17:39, Общество Камера, мотор, часы: создайте афишу с Брэдли Купером и вашими друзьями 17:34, РБК и IWC Митрохина оштрафовали за одиночный пикет 17:24, Общество Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками 17:24, Бизнес «Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта 17:22, Технологии и медиа Тинькофф Банк прокомментировал «запрет» брать на работу геев и кавказцев 17:14, Общество Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России 17:13, Политика Мир в сети: перспективы развития промышленного интернета вещей 17:12, Партнерский материал МЧС прокомментировало сообщения о падении лифта с 40-го этажа в Москве 17:08, Общество 6 млн биткоинов потеряны навсегда или украдены 16:56, Крипто Орден «Сестры матери Терезы» в Индии заподозрили в торговле детьми 16:49, Общество В Свердловской области дети отравились в оздоровительном лагере 16:47, Общество В МИДе назвали «грязной политической игрой» отравление в Эймсбери 16:46, Политика Эксперты прогнозируют минимальный ввод торговых площадей в 2018 году 16:37, Строительство Захарова опровергла повторную отправку Терезе Мэй приглашения на ЧМ 16:36, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 16:36, РБК и «Шелл» Лондон допустил введение санкций против России после инцидента у Солсбери 16:29, Политика Володин назвал причину раскрытия данных о пенсиях депутатов Госдумы 16:27, Общество Рособрнадзор заявил об отсутствии критических замечаний россиян к ЕГЭ 16:27, Общество Верфь «Роснефти» подала иск к «Интерфаксу» о защите деловой репутации 16:21, Бизнес Двоюродная сестра рассказала о первой за четыре года встрече с Сенцовым 16:10, Общество
«Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта
Технологии и медиа, 17:22
0
«Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» представил новую разработку — программно-технический комплекс «Криптобиокабина» для сбора и регистрации биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и изображения лица, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве. Разработка предназначена для автоматического изготовления заграничного паспорта нового поколения.

Путевка для Чемезова: какие данные туристов поручили обработать «Ростеху»
Бизнес

Чтобы автоматически изготовить загранпаспорт, гражданину нужно будет прийти в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и получить у его сотрудников специальный штрих-код. Затем его нужно просканировать в «Криптобиокабине» и приступить к самостоятельному оформлению паспорта. В кабине голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, старый загранпаспорт, а также сделать фотографию. Все данные будут автоматически передаваться в Центр обработки данных МВД, где будет произведена проверка, после чего будет изготовлен новый документ.

Новая разработка упростит выдачу документов и обеспечит лучшую защиту персональных данных, говорится в материалах «Автоматики». Все сведения, которые пользователь будет оставлять в кабине, хранятся и передаются в зашифрованном виде.

Сначала такие кабины будут установлены примерно в 3,5 тыс. МФЦ в Москве, сообщил РБК представитель пресс-службы «Автоматики». «В перспективе мы планируем установить такую аппаратуру в 9 тыс. МФЦ по всей России. Тогда «Криптобиокабина» будет выдавать уже не только загранпаспорта, но и водительские удостоверения, что более востребовано в регионах», — отметил он.

СМИ узнали о возможности в будущем получать водительские права в МФЦ
Общество

С 1 февраля 2018 года в МФЦ появилась новая услуга по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения, содержащих биометрическую информацию (отпечатки пальцев и фотографию). Пока эту услугу оказывают с использованием «Портативного комплекса регистрации биометрических параметров» (устройство для приема отпечатков пальцев).

Как пояснил представитель «Автоматики», по плану правительства, в июле этого года должно пройти тестирование программно-технических решений для выдачи паспортов нового поколения с электронным носителем информации. В начале 2019 года должна пойти закупка этих разработок в МФЦ и их оснащение, в массовую эксплуатацию «Криптобиокабину» должны ввести в марте следующего года.

Стоимость одной кабины, как и то, сколько «Автоматика» планирует заработать на оснащении МФЦ новыми устройствами, представитель компании не назвал.

Теги: «Ростех» , биометрические данные , «Автоматика» , загранпаспорт
Главное
Минпромторг предложил маркировать алкоголь электронными метками Бизнес
Материалы по теме
Почему СК заинтересовала сделка по продаже «Ростеху» производителя оптики Общество
«Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter