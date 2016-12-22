«Дочка» «Ростеха» показала криптобиокабину для оформления загранпаспорта

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» представил новую разработку — программно-технический комплекс «Криптобиокабина» для сбора и регистрации биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и изображения лица, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве. Разработка предназначена для автоматического изготовления заграничного паспорта нового поколения.

Чтобы автоматически изготовить загранпаспорт, гражданину нужно будет прийти в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и получить у его сотрудников специальный штрих-код. Затем его нужно просканировать в «Криптобиокабине» и приступить к самостоятельному оформлению паспорта. В кабине голосовой помощник предложит посетителю просканировать отпечатки пальцев, документы, удостоверяющие личность, старый загранпаспорт, а также сделать фотографию. Все данные будут автоматически передаваться в Центр обработки данных МВД, где будет произведена проверка, после чего будет изготовлен новый документ.

Новая разработка упростит выдачу документов и обеспечит лучшую защиту персональных данных, говорится в материалах «Автоматики». Все сведения, которые пользователь будет оставлять в кабине, хранятся и передаются в зашифрованном виде.

Сначала такие кабины будут установлены примерно в 3,5 тыс. МФЦ в Москве, сообщил РБК представитель пресс-службы «Автоматики». «В перспективе мы планируем установить такую аппаратуру в 9 тыс. МФЦ по всей России. Тогда «Криптобиокабина» будет выдавать уже не только загранпаспорта, но и водительские удостоверения, что более востребовано в регионах», — отметил он.

С 1 февраля 2018 года в МФЦ появилась новая услуга по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения, содержащих биометрическую информацию (отпечатки пальцев и фотографию). Пока эту услугу оказывают с использованием «Портативного комплекса регистрации биометрических параметров» (устройство для приема отпечатков пальцев).

Как пояснил представитель «Автоматики», по плану правительства, в июле этого года должно пройти тестирование программно-технических решений для выдачи паспортов нового поколения с электронным носителем информации. В начале 2019 года должна пойти закупка этих разработок в МФЦ и их оснащение, в массовую эксплуатацию «Криптобиокабину» должны ввести в марте следующего года.

Стоимость одной кабины, как и то, сколько «Автоматика» планирует заработать на оснащении МФЦ новыми устройствами, представитель компании не назвал.