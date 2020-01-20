СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел 19 января. Подросток с разрешения отца уехал из загородного дома в Подмосковье на встречу с друзьями в Москве. Ночью семья начала искать ребенка, однако его телефон был выключен.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Кончаловский написал заявление о пропаже в ОМВД Одинцовского района. Однако утром семья обнаружила сына режиссера на своем участке. Как пояснил подросток, по возвращении он решил переночевать в гостевом доме.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся. Сам Кончаловский отказался РБК комментировать ситуацию.