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СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел 19 января. Подросток с разрешения отца уехал из загородного дома в Подмосковье на встречу с друзьями в Москве. Ночью семья начала искать ребенка, однако его телефон был выключен.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, Кончаловский написал заявление о пропаже в ОМВД Одинцовского района. Однако утром семья обнаружила сына режиссера на своем участке. Как пояснил подросток, по возвращении он решил переночевать в гостевом доме.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся. Сам Кончаловский отказался РБК комментировать ситуацию.

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Андрей Кончаловский — российский и советский режиссер театра и кино, президент киноакадемии «Ника». Известен фильмами «Андрей Рублев», «Каток и скрипка», «Рай», «Дядя Ваня» и другие. В настоящий момент женат на телеведущей Юлии Высоцкой.

В 2013 году семья Кончаловского попала в ДТП на юге Франции, в результате столкновения дочь режиссера получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому.

Теги: Андрей Кончаловский, пропажа, новости РБК
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