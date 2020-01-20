Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», — заявил глава государства, обращаясь к Андрею Равкову.

Он уточнил, что данное решение было принято в связи с «непростым временем» и освободившейся должностью. По его словам, «военная организация не терпит неопределенности».

Равков заменит Станислава Зася, который был назначен генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Андрей Равков стал министром обороны Белоруссии в 2014 году. До этого, с 2006 года по 2012 год, он занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. С 2012 до 2014 года был командующим войсками Северо-Западного оперативного командования.