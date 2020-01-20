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Осквернивший памятник Пушкину в Минске пришел в милицию с повинной

В Минске правоохранители задержали подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину 25-летнего мужчину, который пришел в милицию с повинной. Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома страны.

По данным главка, минчанин признался в содеянном 19 января в Центральном РУВД столицы. Он не назвал мотив своего поступка, но рассказал, что спланировал все действия заранее.

По словам мужчины, он продумал маршрут, купил краску, а после осквернения памятника зарыл баллоны с краской у Цнянского водохранилища.

Как уточняют в милиции, 25-летний житель Минска не раз нарушал законы и привлекался к ответственности.

О том, что памятник Пушкину, установленный в сквере возле гостиницы «Беларусь», раскрасили красной краской, стало известно 17 января. Посольство России в стране выразило недоумение по поводу акта вандализма в отношении памятника.

Теги: МВД, Белоруссия, Александр Пушкин, памятник, осквернение
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