Земан назвал Путина сильной политической фигурой

Президент Чехии Милош Земан считает своего российского коллегу Владимира Путина сильной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью Frekvence 1.

«Президент Путин — сильная политическая фигура, почти никто не отрицает это», — сказал он.

Комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева, чешский президент заявил, что неплохо ладил с бывшим премьером. Он рассказал, что несколько лет назад некий российский журналист опубликовал статью о том, что советская армия освободила чехов от контрреволюции в 1968 году, после чего Земан выразил Медведеву протест. Впоследствии, по его словам, редакция издания принесла ему извинения, а редактор был уволен.

В 2017 году Земан и другие члены чешской делегации призвали власти России дистанцироваться от материала телеканала «Звезда», который вышел под заголовком «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год». Позже материал был удален. Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов тогда говорил газете «Коммерсантъ», что публикация появилась на сайте во время визита президента Чехии «по несчастливому стечению обстоятельств» и что материал был подготовлен внештатным автором, сотрудничество с которым решили не продолжать.

В декабре 2019 года Земан заявил, что может не поехать в Москву на 75-летие Победы из-за реакции российского МИД на принятый в Чехии закон, в соответствии с которым 21 августа признано Днем памяти жертв вторжения 1968 года. В российском министерстве заявили, что такой документ противоречит двухсторонним договоренностям, а «желание Праги возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст» не способствует сотрудничеству.