Земан назвал Путина сильной политической фигурой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 12:29
Российский боец Олейник перенесет операцию после победы на турнире UFC Спорт, 14:03 Под Петербургом задержали двух подростков по подозрению в изнасиловании Общество, 14:02 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 14:01 Могло быть хуже: чем чреваты главные события 2019 года в торговле Pro, 13:59 Земан перечислил имеющиеся у Путина варианты остаться у власти Политика, 13:55 Шнуров опубликовал стихотворение о ЧП с прорывом трубы в Перми Общество, 13:52 «Зенит» и ЦСКА проведут товарищеский матч в Испании Спорт, 13:51 В Иране сообщили о передаче Зеленскому письма Роухани по сбитому Boeing Общество, 13:50 Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным Политика, 13:48 Германия стала лидером в рейтинге инновационных экономик Bloomberg Экономика, 13:46 В сухом доке в Архангельске произошел пожар на судне «Выборг» Общество, 13:41 Как Питер Шифф потерял все сбережения в Bitcoin Крипто, 13:40 Путин предложил заместителя Бастрыкина на пост генпрокурора Политика, 13:34 Эготизм, регрессия и еще 5 подсознательных механизмов защиты психики Pink, 13:34
Политика ,  
0 

Земан назвал Путина сильной политической фигурой

Президент Чехии Милош Земан считает своего российского коллегу Владимира Путина сильной политической фигурой. Об этом он заявил в интервью Frekvence 1.

«Президент Путин — сильная политическая фигура, почти никто не отрицает это», — сказал он.

Комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева, чешский президент заявил, что неплохо ладил с бывшим премьером. Он рассказал, что несколько лет назад некий российский журналист опубликовал статью о том, что советская армия освободила чехов от контрреволюции в 1968 году, после чего Земан выразил Медведеву протест. Впоследствии, по его словам, редакция издания принесла ему извинения, а редактор был уволен.

В 2017 году Земан и другие члены чешской делегации призвали власти России дистанцироваться от материала телеканала «Звезда», который вышел под заголовком «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год». Позже материал был удален. Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов тогда говорил газете «Коммерсантъ», что публикация появилась на сайте во время визита президента Чехии «по несчастливому стечению обстоятельств» и что материал был подготовлен внештатным автором, сотрудничество с которым решили не продолжать.

В декабре 2019 года Земан заявил, что может не поехать в Москву на 75-летие Победы из-за реакции российского МИД на принятый в Чехии закон, в соответствии с которым 21 августа признано Днем памяти жертв вторжения 1968 года. В российском министерстве заявили, что такой документ противоречит двухсторонним договоренностям, а «желание Праги возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст» не способствует сотрудничеству.

21 августа 1968 года на территорию Чехословакии ввели свои войска СССР, ГДР, Польша, Болгария и Венгрия. Данные меры объясняли намерением положить конец Пражской весне — периоду реформ, направленных на либерализацию Чехословакии и децентрализацию власти. Протестующие пытались помешать движению войск, во время операции с обеих сторон погибли 216 человек, более 500 граждан Чехословакии были ранены.

Теги: Милош Земан, Владимир Путин
Материалы по теме
Земан допустил отмену визита в Москву из-за позиции по событиям 1968 года
Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Политика
Земан сжег на костре повешенные над Пражским градом красные трусы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter