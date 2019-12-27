Земан допустил отмену визита в Москву из-за позиции по событиям 1968 года

Милош Земан (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Чешский президент Милош Земан в интервью изданию Parlamentnilisty заявил, что может отказаться от визита в Москву, где пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения глава государства назвал реакцию российского МИДа на принятый чешским сенатом закон о признании 21 августа «Днем памяти жертв вторжения 1968 года».

«Это, конечно, абсолютная наглость (заявление российского МИДа. — РБК). Некоторое время назад, я принял приглашение президента [России Владимира] Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда», — сказал Земан.

Также он предложил другой вариант развития событий, при котором он отправится в Москву, где спросит у российской стороны — что было бы, «если бы вы перелистнули эту [страницу] и перестали вспоминать о годовщине [Победы]?»

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