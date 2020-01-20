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СМИ опубликовали список погибших при прорыве трубы в пермском отеле

Интернет-издание 59.ru со ссылкой на источник опубликовало список погибших в результате прорыва трубы с горячей водой в пермском мини-отеле «Карамель». Также фамилии погибших и пострадавших сообщает Telegram-канал Life Shot.

В результате ЧП погибли пять человек: 23-летний Вадим Женихов, Екатерина Аникина (по предварительным данным), 44-летняя Наталья Шац, а также четырехлетняя девочка, чье имя не раскрывается. Личность пятого погибшего — еще одной женщины — пока не установлена.

Среди пострадавших 33-летняя Мария и 35-летний Олег Ужеговы, 28-летний Эдуард Мезенцев, спасатели Юрий Николаев (34 года) и Владимир Пономарев (59 лет). Самые серьезные травмы получили супруги Ужеговы, которые приехали в Пермь, чтобы показать врачу ребенка. Пятилетний мальчик не пострадал, его тоже доставили в ожоговый центр, откуда его должны забрать родственники.

Последствия прорыва трубы в отеле в Перми. Фоторепортаж
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Трубу с кипятком прорвало в пермской мини-гостинице «Карамель» в ночь на 20 января. Погибли пять человек, среди которых один ребенок. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести. Кроме того, три человека после получения необходимой медицинской помощи ушли домой.

По факту смерти людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его передали в центральный аппарат Следственного комитета.

В пресс-службе Пермской сетевой компании, обслуживающей многоквартирный жилой дом, в цоколе которого находился мини-отель, сообщили, что эвакуационный выход из гостиницы был закрыт. Сейчас для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.

Теги: Пермь, прорыв трубы, смерть
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