СМИ опубликовали список погибших при прорыве трубы в пермском отеле

Интернет-издание 59.ru со ссылкой на источник опубликовало список погибших в результате прорыва трубы с горячей водой в пермском мини-отеле «Карамель». Также фамилии погибших и пострадавших сообщает Telegram-канал Life Shot.

В результате ЧП погибли пять человек: 23-летний Вадим Женихов, Екатерина Аникина (по предварительным данным), 44-летняя Наталья Шац, а также четырехлетняя девочка, чье имя не раскрывается. Личность пятого погибшего — еще одной женщины — пока не установлена.

Среди пострадавших 33-летняя Мария и 35-летний Олег Ужеговы, 28-летний Эдуард Мезенцев, спасатели Юрий Николаев (34 года) и Владимир Пономарев (59 лет). Самые серьезные травмы получили супруги Ужеговы, которые приехали в Пермь, чтобы показать врачу ребенка. Пятилетний мальчик не пострадал, его тоже доставили в ожоговый центр, откуда его должны забрать родственники.

Трубу с кипятком прорвало в пермской мини-гостинице «Карамель» в ночь на 20 января. Погибли пять человек, среди которых один ребенок. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести. Кроме того, три человека после получения необходимой медицинской помощи ушли домой.