Зеленский назвал условие для ухода в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку.

Журналист задал вопрос, что бы делал Зеленский, если бы его обвинили в коррупции, приведя в пример борьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с аналогичными обвинениями.

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — не в какой-то политической вещи, а в чем-то, что действительно произошло, — тогда согласно Конституции мне пришлось бы уйти в отставку», — ответил Зеленский.

В ноябре 2019 года премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинили по трем эпизодам мошенничества и коррупции. По версии следствия, он принимал от бизнесменов различные подарки в обмен на покровительство и услуги. Сам премьер-министр Израиля называл дела против него заказными, а после предъявления обвинений в ноябре упрекнул местную прокуратуру в попытке путча.



В начале 2020 года стало известно, что Нетаньяху намерен попросить парламент о неприкосновенности. По местным законам пока парламент принимает решение о неприкосновенности, премьер-министр имеет право не выступать на слушаниях в суде по уголовным делам.