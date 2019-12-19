Токио и Москва договорились «сблизить» позиции по мирному договору

Главы МИД России и Японии поручили своим профильным заместителям обсудить, как можно сблизить подходы двух стран к вопросу заключения мирного договора, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам министра, в этом направлении может быть только один путь. К заключению мирного договора нужно идти через развитие и вывод на новый уровень отношений России и Японии. Также в этих целях необходимо развивать связи двух государств во всех областях, в том числе в экономике, инвестициях, вопросах безопасности и международных отношениях, сообщил Лавров на пресс-конференции в Москве после переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Заключение мирного договора — «непростая задача, которая так и остается задачей в течение уже почти 75 лет», заявил в свою очередь Мотэги.

Япония и Россия со Второй мировой войны не могут заключить мирный договор из-за территориальных притязаний Токио на острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Лидеры стран уже неоднократно встречались с целью разрешить этот вопрос.

В ноябре Лавров ответил на слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга, заявившего о возможности заключить мир с Москвой только после разрешения территориального вопроса. По словам главы российского МИДа, в советско-японской декларации 1956 года четко сказано, что сначала стороны признают территориальную целостность и суверенитет России «над всеми нашими землями» и итоги Второй мировой войны. И только после этого появляется возможность обсуждать другие вопросы.