В суды Москвы и Петербурга поступили сообщения о минировании

В Москве проверяют десять районных судов после получения сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам представителя суда, проверки проходят в Хорошевском, Чертановском, Останкинском, Кунцевском, Никулинском, Тверском, Мещанском, Гагаринском, Таганском и Измайловском судах. Он отметил, что Хорошевский, Чертановский, Таганский и Измайловский суды уже вернулись к работе.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили РБК, что информация о проверках судов им не поступала.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в Telegram, что были эвакуированы девять районных судов из-за поступивших угроз взрыва. Речь идет о Петродворцовом, Красногвардейском, Ленинском, Куйбышевском, Октябрьском, Колпинском, Дзержинском, Сестрорецком и Смольнинском районных судах. При этом четыре суда были эвакуированы повторно — еще раз после того, как они вернулись к работе.