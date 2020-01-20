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В суды Москвы и Петербурга поступили сообщения о минировании

В Москве проверяют десять районных судов после получения сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам представителя суда, проверки проходят в Хорошевском, Чертановском, Останкинском, Кунцевском, Никулинском, Тверском, Мещанском, Гагаринском, Таганском и Измайловском судах. Он отметил, что Хорошевский, Чертановский, Таганский и Измайловский суды уже вернулись к работе.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили РБК, что информация о проверках судов им не поступала.

Суд Петербурга получил сообщение о минировании с фразой из «Ведьмака»
Общество

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в Telegram, что были эвакуированы девять районных судов из-за поступивших угроз взрыва. Речь идет о Петродворцовом, Красногвардейском, Ленинском, Куйбышевском, Октябрьском, Колпинском, Дзержинском, Сестрорецком и Смольнинском районных судах. При этом четыре суда были эвакуированы повторно — еще раз после того, как они вернулись к работе.

Ранее СМИ узнали о проверках всех станций метрополитена, сотни школ и детсадов, торговых центров и больниц Москвы после получения угроз взрыва.

Сообщения о минировании государственных объектов поступают с конца ноября 2019 года. Все угрозы оказались ложными.

Теги: Москва, Петербург, эвакуация, суды, минирование, новости РБК
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