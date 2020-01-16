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В Москве эвакуировали шесть судов из-за звонков о минировании

Шесть столичных судов эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Прошла эвакуация в судах Басманный, Тверской, Мещанский, Щербинский, Савеловский, Зюзинский. Поступило сообщение о минировании, суды были эвакуированы», — сказал представитель Мосгорсуда. По его словам, Басманный суд уже приступил к работе.

Как сообщает «РИА Новости», в здании, где расположены Тверской и Мещанский суды, по громкоговорителю объявили, что происходит эвакуация из-за некоей «чрезвычайной ситуации». При этом только из здания Басманного суда вывели около 85 человек, уточняет агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не располагают информацией об эвакуации судов.

15 января в Москве были эвакуированы восемь, в Санкт-Петербурге — 15 судов. Угрозы оказались ложными, позже учреждения вернулись к работе.

Теги: новости РБК, эвакуация, Мосгорсуд, суд, минирование
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