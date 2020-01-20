СМИ сообщили о переводе режиссера Соловьева в реанимацию

Российского кинорежиссера Сергея Соловьева, которого, по данным СМИ, госпитализировали 14 января, перевели в реанимацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении кинематографиста.

«Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, сообщает, что Соловьев лежит в реанимации в одной из клиник Москвы.

Агентства пишут, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Mash сообщает, что у него ишемический инсульт.

«Без комментариев, ничего не могу сказать даже», — сообщил РБК представитель Соловьева.

О госпитализации режиссера ТАСС и «РИА Новости» сообщили 14 января со ссылкой на источники в его окружении. Тогда состояние Соловьева оценивалось как стабильное. Тогда Mash сообщал, что у него диагностировали инфильтрат нижних конечностей (скопление в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы), после чего успешно прооперировали.