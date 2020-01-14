СМИ сообщили о госпитализации режиссера Сергея Соловьева

Народной артист России, создатель фильма «Асса», режиссер Сергей Соловьев госпитализирован, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник из его окружения.

Состояние режиссера оценивают как стабильное, угрозы для жизни нет, сообщил источник ТАСС. По его словам, режиссер попал в больницу «в силу возраста».

По информации Telegram-канала Mash, у Соловьева диагностировали инфильтрит нижних конечностей (скопление в тканях клеточных элементов с примесью крови и лимфы) и провели операцию. Она прошла успешно, сообщил Mash.

«Сейчас пока не могу ничего сказать, попозже перезвоните», — заявил РБК представитель Сергея Соловьева на вопрос РБК об операции.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. Наиболее известным фильмом Соловьева стала «Асса», которую он снял в 1987 году. Кроме того, он создал фильмы «Сто дней после детства», «Наследница по прямой» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В 2005 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.