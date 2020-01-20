МЧС показало видео с места прорыва трубы в мини-отеле в Перми

МЧС России показало видео с места прорыва трубы в пермском хостеле «Карамель». Видеозапись поступила в РБК от пресс-службы ведомства.

На кадрах видно, как из открытой двери с вывеской «Карамель» идет пар. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также очевидцы.

Видео: МЧС РФ

Ранее стало известно, что 20 января около 07:10 по местному времени (05:10 мск) в Перми в хостеле «Карамель», расположенном по адресу ул. Советской Армии, д. 21, прорвало трубу отопления.

Как уточнили РБК в пресс-службе, после прорыва подвальное помещение затопило горячим теплоносителем. В результате происшествия пятеро человек погибли, в том числе один ребенок.