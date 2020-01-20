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Полиция в Москве изъяла 4,5 тыс. банок контрафактного жевательного табака

Полиция обнаружила в одном из складских помещений на востоке Москвы подпольный цех по упаковке никотиносодержащих смесей. Сообщение размещено на сайте столичной полиции.

В помещении цеха площадью 240 кв. м правоохранители обнаружили более 4,5 тыс. банок с жевательным табаком, готовым к употреблению. Кроме того, полиция нашла три десятка десятилитровых емкостей с нерасфасованными смесями, два станка для их фасовки, а также пакеты, этикетки и наклейки. Всю продукцию из подпольного цеха изъяли.

Районное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело о нарушении требований техрегламентов, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. с конфискацией «предметов административного правонарушения» или приостановление деятельности предприятия на срок до трех месяцев.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн 17 января сообщил, что в России зафиксировали первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Теги: снюс, подпольный цех, полиция, Москва
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