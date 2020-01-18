Четыре человека погибли при стрельбе в США

Неизвестный открыл огонь в городе Грантсвилл в американском штате Юта. Подозреваемый задержан

Фото: EPA / Justin Lane / ТАСС

Четыре человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в городе Грантсвилл штата Юта (США). Об этом сообщают CNN и NBC News со ссылкой на данные полиции.

Стрельба произошла 17 января примерно в 19:00 по местному времени (03:00 мск) на пересечении улиц Main Street и 130 South. По данным местной полиции, пострадавший был госпитализирован, предполагаемый стрелок был задержан и сейчас находится под стражей. Подробная информация о личности подозреваемого не разглашается. Обстоятельства стрельбы не известны, угрозы для местного населения нет.

«Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей», — написал в своем Twitter губернатор Юты Гэри Герберт. По его словам, департамент общественной безопасности штата и государственная криминалистическая лаборатория оказывают местным органам помощь в расследовании.