В Госдуме главе Чувашии посоветовали извиниться за слова о журналистах

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву стоит извиниться перед журналистами за свои слова, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

По его словам, должность губернатора предполагает, что занимающий ее человек должен «максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли». «Двусмысленное высказывание» Игнатьева, обращенное к некоторым представителям СМИ, задевает также «огромное количество добросовестных журналистов», отметил Ревенко. «Он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом», — заявил депутат.

Он отметил, что Игнатьев имел в виду борьбу с манипуляциями и вбросом фейковых новостей. Однако такие формулировки недопустимы для представителей власти, заявил Ревенко. По его словам, общаться в публичном поле необходимо так, «чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций».

Игнатьев заявил о необходимости «мочить» отдельных журналистов и блогеров 18 января в ходе торжественного мероприятия в Чебоксарах, посвященного Дням российской и чувашской печати. По его словам, в республику из разных регионов приезжают различные представители СМИ, которые «пытаются заработать на разные схемах», начиная писать «не знаю о чем и о ком». В пресс-службе губернатора заявили, что его слова означали только призыв к борьбе с «заказным» негативом.