Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность». Об этом, как сообщает Reuters, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе встречи в президентом России Владимиром Путиным на полях берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел встречи с Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Российский президент

обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии.

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