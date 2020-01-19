В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, 23-летний молодой человек нырнул в купель и ударился о дно. Из воды его вытащили спасатели, которые передали его бригаде скорой помощи. Прибывшие медики обнаружили у него перелом шейного отдела позвоночника и доставили пострадавшего в больницу.

Всего в Калининградской области в купаниях участвовали свыше 7,2 тыс. человек.

Ранее МВД сообщило, что в ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. Всего было проведено более 8,5 тыс. религиозных мероприятий, посвященных православному празднику. Для обеспечения безопасности во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах купания были привлечены более 41 тыс. сотрудников полиции.