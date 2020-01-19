Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

В Москве на Волгоградском проспекте произошла авария с участием трех автомобилей, в результате происшествия пострадали два человека, сообщается в Twitter столичной Госавтоинспекции.

«Около 18:30 на съезде с ТТК на Волгоградский проспект произошло столкновение трех транспортных средств. Два человека получили незначительные травмы», — сообщили в ГИБДД.

Накануне в аварии на Киевском шоссе в Москве погибли два человека, еще один пострадал. По данным ГИБДД, два автомобиля, один из которых был на буксировке, остановились на полосе общественного транспорта и их водители и пассажиры вышли на дорогу. Троих из них сбила машина такси, которая выехала на эту полосу, чтобы объехать рейсовый автобус.