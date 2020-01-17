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В ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП на западе столицы, сообщило управление ГИБДД по Москве в своем Twitter.

Согласно сообщению ведомства, на полосе для проезда общественного транспорта Киевского шоссе «по неустановленной причине» остановились два автомобиля: ВАЗ 2107 и ВАЗ 2111, а их водители и один пассажир вышли на проезжую часть. До этого водитель ВАЗ 2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ 2111.

После этого трех людей сбил водитель такси, который выехал на полосу общественного транспорта «при попытке объехать рейсовый автобус».

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сегодня три легковых автомобиля и автобус столкнулись на западе Москвы на улице Большая Очаковская. В ДТП пострадали три человека.

Теги: ДТП, столкновение автомобилей
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