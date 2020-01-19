СК проверит информацию об избиении подростка охранником в ТЦ «Мега Химки»

Следователи проверяют информацию об избиении охранником, разнимавшим драку, подростка в ТЦ «Мега Химки», говорится в сообщении на сайте управления СК по Московской области. Следователи опросят очевидцев и участников инцидента, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как охранник избил одного из подростков, между которыми произошел конфликт. Мужчина пытался разнять юношей и несколько раз ударил одного из них, после чего тот упал. Затем охранник предложил разобраться «по-мужски».

Администрация торгового центра уже принесла посетителям извинения за случившееся. В пресс-службе администрации назвали действия сотрудников службы охраны неприемлемыми и отметили, что обстоятельства происшедшего выясняются.