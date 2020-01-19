В прокуратуре назвали причину массового отравления водой в Кизляре

Прокуратура Дагестана взяла под контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении питьевой водой в Кизляре, говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, с 6 по 19 января за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились более 300 человек, половина из них уже поправились. 164 человека еще остаются в больницах, медики оценивают их состояние как стабильное, говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

По данным прокуратуры, вода стала непригодной для питья из-за некачественного ремонта прорыва водопроводной линии, случившегося в период с 31 декабря по 8 января. Сейчас трубы обеззараживаются, также укладывается дополнительная линия водопровода.

В рамках случившегося к местному предприятию ОАО «Горводопровод» предъявили семь исков, заведено уголовное дело по ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

О массовом отравлении из-за загрязненной воды из-под крана в Кизляре стало известно 14 января. В городской мэрии случаи отравления связали с незаконно проложенными канализационными трубами. Так, жители прилегающих к месту аварии домов сливали свои стоки в технический желоб, по которому проходила водопроводная пластиковая труба. Ее повреждение и могло привести к заражению воды, отмечали местные власти.