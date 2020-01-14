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В Дагестане более 30 человек отравились питьевой водой

Несколько жителей Кизляра госпитализировали с симптомами кишечной инфекции в городскую центральную больницу, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на главного врача города Станислава Облова. Сейчас состояние заболевших оценивается как легкой степени тяжести.

«Некоторые из них проживают недалеко от больницы, в том районе, где был прорыв водопроводной трубы, и потому есть подозрение, что заболевание связано с употреблением сырой воды», — сказал Облов на экстренном заседании санитарно-эпидемиологической комиссии в местной мэрии.

Как уточняет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, в общей сложности в больнице оказались 32 человека, в том числе десять детей. Еще несколько человек отказались от госпитализации.

В мэрии случаи отравления связывают с незаконно проложенными канализационными трубами. Жители прилегающих к месту аварии домов сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Повреждение этой трубы могло вызвать заражение воды, считают местные власти.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, в районе прорыва водопровода уже перекрыли зараженную трубу с питьевой водой, проложили временную водопроводную линию и установили уличный кран на дворовой площадке.

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