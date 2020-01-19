SpaceX взорвала ракету для отработки эвакуацию экипажа Crew Dragon

Компания SpaceX осуществила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon для проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии. Трансляция испытаний велась на сайте SpaceX.

Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 10:30 по местному времени (18:30 мск). Испытания продлились чуть больше 10 мин. Система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. На высоте около 20 км капсула, в которой находились два манекена с датчиками, была отстрелена в сторону от носителя. После этого на аппарате раскрылись четыре парашюта, и он приводнился в Атлантическом океане. Ракета в результате взрыва уничтожилась в воздухе.

Crew Dragon — это модификация грузового корабля Dragon, который используется для доставки грузов на Международную космическую станцию. В ноябре в США сообщили о запуске американских космонавтов на МКС на собственном корабле Crew Dragon компании SpaceX и Boeing к марту 2020 года. Тем не менее NASA купило у «Роскосмоса» места на кораблях «Союз» на осень 2020 и весну 2021 года. В космическом агентстве этот шаг объяснили задержками запусков американских кораблей.