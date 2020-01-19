Путин и Меркель по-русски обсудили генсека ООН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках конференции по Ливии в Берлине на русском языке обсудили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом в Twitter сообщил спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

К записи он прикрепил видео, на котором видно, как Путин, Меркель и Гутерриш позируют для фотокорреспондентов. В ходе фотосессии генсек обратился к Путину, однако на записи высказывание Гутерриша не слышно.

Меркель тут же отреагировала на это словами: «Он с тобой говорит по-русски?» На что Путин ответил: «Чуть-чуть», показав соответствующий жест.

Все трое посмеялись над создавшейся ситуацией, после чего продолжили фотографироваться.