В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Несколько корреспондентов РБК также убедились, что сейчас во «ВКонтакте» не открываются лента новостей и список друзей.

О сбоях также свидетельствуют данные портала DownDetector. Согласно информации сервиса, наибольшее количество пользователей — 74% — жалуются на проблемы с открытием сайта. Еще у 24% пользователей возникли проблемы с разделом личных сообщений.

Согласно карте сбоев, неполадки в работе затронули только территорию России. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

Сбой в работе «ВКонтакте» произошел в ноябре 2019 года. Тогда пользователи жаловались на отправку сообщений и не могли зайти на сайт. Представители соцсети объяснили неполадки проблемами в работе партнерского центра обработки данных.