В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» могли столкнуться с проблемами загрузки некоторых разделов, сообщил РБК представитель пресс-службы соцсети.
По его словам, в компании стараются оперативно восстановить работу «ВКонтакте».
О сбоях в работе соцсети также сообщили в Twitter пользователи. Согласно жалобам, опубликованным пострадавшими от сбоя во «ВКонтакте», они столкнулись с удалением сообщений, проблемами с их отправкой, а также удалением части друзей.