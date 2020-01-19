СМИ сообщили о 10 задержанных на акции памяти Бабуровой и Маркеловой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
Путин и Макрон пообщались перед началом берлинского саммита по Ливии Политика, 18:12 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 В Подмосковье после падения параплана госпитализировали пилота Общество, 17:58 Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Общество, 17:46 Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону Спорт, 17:35 Меркель встретилась с Сарраджем и Хафтаром перед конференцией по Ливии Политика, 17:22 Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp Технологии и медиа, 17:19 Иран опроверг планы передать Украине черные ящики сбитого Boeing Политика, 17:04 В Москве прошла акция в память о Маркелове и Бабуровой. Фоторепортаж Общество, 16:53  СМИ сообщили о 10 задержанных на акции памяти Бабуровой и Маркеловой Общество, 16:53 Путин и Эрдоган прибыли на берлинскую конференцию по Ливии Политика, 16:47 Российский лыжник выиграл вторую гонку подряд после золота «Тур де Ски» Спорт, 16:40 Отец Нурмагомедова назвал гонорар для боя с Макгрегором Спорт, 16:28 Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы Общество, 16:19
Общество ,  
0 

СМИ сообщили о 10 задержанных на акции памяти Бабуровой и Маркеловой

На антифашистском шествии в Москве в память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова задержали более десяти человек.

Так, информацию о шести задержанных сообщил в своем Telegram-канале корреспондент газеты «Коммерсантъ» Александр Черных. Как сообщает «Медиазона», у станции метро «Кропоткинская» были задержаны еще пять активистов. По данным «МБХ Медиа», число задержанных в общей сложности составило 11 человек.

По данным «ОВД-Инфо», были задержаны восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Несовершеннолетних действительно задержали, подтвердил РБК адвокат Василий Кушнир. «Я уже приехал, я на месте. Их еще не выпустили из автозака», — сказал он.

По информации «ОВД-Инфо», задержанные вышли на Гоголевский бульвар с плакатами против преследования ЛГБТ-активистов, задержанных доставят в ОВД «Арбат».

В Москве прошла акция в память о Маркелове и Бабуровой. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В пресс-службе столичного главка МВД РБК заявили, что у них нет информации о задержаниях на шествии на данный момент. С городскими властями акция памяти согласована.

По данным «Белого счетчика», всего на акцию вышли 1,4 тыс. человек. Шествие началось на Тверском бульваре и завершится возложением цветов на улице Пречистенка — у здания бывшего независимого пресс-центра, где после пресс-конференции были убиты Маркелов и Бабурова.

Антифашистское шествие в память Маркелова и Бабуровой ежегодно проходит 19 января в центре Москвы. Виновными в их убийстве позднее признали неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Первого приговорили к пожизненному заключению, вторую — к 18 годам лишения свободы.

Теги: Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, шествие, Москва, задержанные ..., новости РБК
Материалы по теме
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
Политика
Полиция задержала двух участников шествия в память Маркелова и Бабуровой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter