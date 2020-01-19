СМИ сообщили о 10 задержанных на акции памяти Бабуровой и Маркеловой

На антифашистском шествии в Москве в память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова задержали более десяти человек.

Так, информацию о шести задержанных сообщил в своем Telegram-канале корреспондент газеты «Коммерсантъ» Александр Черных. Как сообщает «Медиазона», у станции метро «Кропоткинская» были задержаны еще пять активистов. По данным «МБХ Медиа», число задержанных в общей сложности составило 11 человек.

По данным «ОВД-Инфо», были задержаны восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Несовершеннолетних действительно задержали, подтвердил РБК адвокат Василий Кушнир. «Я уже приехал, я на месте. Их еще не выпустили из автозака», — сказал он.

По информации «ОВД-Инфо», задержанные вышли на Гоголевский бульвар с плакатами против преследования ЛГБТ-активистов, задержанных доставят в ОВД «Арбат».