Кремль сообщил о планах Путина встретиться с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу со своим турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом в Берлине перед началом международного саммита по Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Такая встреча планируется», — заявили там.

В Берлине 19 января проходит международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии, инициатором которой выступила канцлер Германии Ангела Меркель. В качестве участников немецкий лидер пригласила командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара и главу созданного при международной поддержке Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Также в саммите принимают участие представители России, США, Китая, Великобритании, Франции, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ.



Конфликт в Ливии вспыхнул после смерти лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране установилось двоевластие. С одной стороны — Правительство национального согласия, с другой — палата представителей в Ливии, которую поддерживает армия Хафтара. В 2019 году Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи, однако к настоящему моменту ей не удалось занять столицу.