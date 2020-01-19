В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Видео опубликовано на YouTube-канале компании.

Впервые испытания беспилотника X-61А прошли в ноябре 2019 года на полигоне Dugway недалеко от Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Аппарат запустили с самолета-носителя Hercules. Полет X-61А продолжался более полутора часов. В ходе операционной части испытаний проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника. В компании сообщили, что тест прошел «без аномалий».

Программа Gremlins («Гремлины») заключается в использовании большого количества беспилотников. Они действуют «роем», пытаясь дезориентировать средства ПВО противника.

Ранее российское Министерство обороны опубликовало видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». Этот аппарат может круглосуточно вести разведку с помощью радиотехнических и радиолокационных средств. Его серийная поставка в армию должна начаться в 2020 году.