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Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой»

Экс-гитарист и один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался в возрасте 45 лет. Об этом РБК сообщил директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз.

«Прощание состоится во вторник, время и место мы сообщим позднее», — сказал он.

В начале июня прошлого года Владыко подвергся нападению в Минске, в результате чего музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Как рассказывал продюсер группы, в день происшествия Владыко видели выходящим из бара с неизвестным человеком. Спустя час гитариста доставили в реанимацию. При нем не обнаружили денег и мобильного телефона.

Экс-участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после избиения в Минске
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Владыко был участником группы «Ляпис Трубецкой», основанной в 1989 году. Среди ее самых известных песен — «Ты кинула», «Капитал», «Воины света». В 2014 году коллектив распался на Trubetskoy и Brutto, Владыко стал гитаристом в проекте Trubetskoy.

Теги: «Ляпис Трубецкой», смерть, новости РБК
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