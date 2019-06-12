Экс-участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после избиения в Минске

Экс-участник группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после избиения в Минске

Нападение на бывшего гитариста группы Руслана Владыко произошло 6 июня, но известно о нем стало только сейчас. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сообщение о случившемся в Минске размещено в Facebook группы Trubetskoy, в которой Владыко играет в настоящее время. «Молчать дальше нет смысла. 6 июня наш друг и коллега Руслан «Пан» Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске», — говорится в заявлении.

Указывается, что в результате музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович сообщил агентству «РИА Новости», что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. «Выясняются все обстоятельства произошедшего 6 июня», — сказал он, не став раскрывать подробности расследования.

В свою очередь, продюсер Евгений Калмыков сообщил «Европейскому радио», что вечером 6 июня Владыко заходил в бар недалеко от своего дома, откуда вышел с неизвестным. Спустя час гитариста доставили в реанимацию. При нем в этот момент не оказалось ни денег, ни банковских карточек, ни мобильного телефона.

Группа «Ляпис Трубецкой» существовала в 1989–2014 годах, после чего распалась на коллективы Trubetskoy и Brutto. Среди ее самых известных песен — «Ты кинула», «Капитал», «Войны света».