Аэропорт Тегерана приостановил работу из-за снегопада

Вылеты из тегеранского аэропорта Мехрабад приостановили из-за сильного снегопада, сообщает агентство IRNA.

По словам генерального директора аэропорта Ибрагима Моради, службы воздушной гавани занимаются уборкой снега. Однако полеты приостановлены из соображений безопасности, так как видимость не превышает 300 м.

Он добавил, что как только погодные условия улучшатся, аэропорт продолжит принимать и отправлять рейсы.

В конце декабря из-за ледяного дождя и обильного снегопада около 200 рейсов отменили в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек. Тогда метеобюро страны прогнозировало выпадение 15–20 см снега.