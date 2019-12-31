В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада

В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада

Около 200 авиарейсов отменили аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада, сообщает телеканал CTV.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество рейсов — около 100 — отменили в международном аэропорту Монреаля. В основном изменения касаются направлений внутри провинций на востоке Канады, а также вылетов в северо-восточные районы США, говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что по данным Национального метеобюро, в Квебеке до вечера 31 декабря ожидается до 15-20 см снега.

В середине октября власти провинции Манитоба в центральной Канаде сообщили о планах ввести режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада. Из-за непогоды без электричества оставались около 50 тыс. клиентов местной электроэнергетической компании Manitoba Hydro.

