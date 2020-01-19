СМИ показали видео с умывающимся зеленкой пассажиром такси в Запорожье

В Запорожье водитель такси заставил умыться зеленкой пассажира, который не расплатился с ним за проезд. Об этом сообщает местная газета «Суббота».

О том, что у пассажира не оказалось средств на оплату такси, стало известно уже после завершения поездки.

В Сети опубликовано видео, где мужчина с пузырьком зеленки выливает себе в руки жидкость и умывает ею лицо.

В начале декабря в столичном поселке Мосрентген таксист избил пассажира, в результате чего последний был госпитализирован с диагнозом внутрибрюшное кровотечение. Как писала «Российская газета», выходя из машины, пассажир громко хлопнул дверью, что привело к конфликту с водителем.



